Tollegno, alta velocità in via Gramsci, i residenti: “Nessuno ci considera”

"Da anni è un continuo rimpallo tra Amministrazione comunale e Provincia per sapere a chi spetta la manutenzione e la cartellonistica. Quello che adesso però colpisce di più è l'alta velocità, la pericolosità di quelli che transitano lungo questa via. Solo a inizio maggio (leggi qui), in un incidente qui alla Filatura, una coppia su una Panda si è schiantata nell'ordine contro un muretto con ringhiera e ha finito la corsa contro una gradinata. Sembra che sia diventata un'autostrada qui davanti. Ancora in questi giorni una macchina si è divertita ad arrivare ai 100 chilometri all'ora e a frenare nella piazzetta della via. Poi lo ha rifatto alla partenza.

Anni fa eravamo andati a parlare con il sindaco, ma ci era stato detto che non si poteva fare nulla, che i dossi per esempio non potevano essere messi perchè creerebbero problemi ai mezzi di soccorso se dovessero raggiungere le fabbriche della zona. Gli autovelox? Forse costano troppo? Ho chiesto di rifare le strisce ma nessuno si è ancora visto. Abbiamo alimentari, bar, un parco giochi e una scuola. Qui, fino a quando non succederà qualcosa nessuno ci considera, ci deve scappare il morto?"