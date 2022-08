Preparate le scarpe, domenica arriva la Corsa Podistica di Ferragosto

Nel Biellese si corre anche a Ferragosto. Domenica 14 agosto, a Mongrando Curanuova, nell'ambito delle manifestazioni della festa patronale della Madonna Assunta, il circolo ANSPI La Vetta di Mongrando, in collaborazione con CSI di Biella, GS La Vetta Running e gruppo di Protezione Civile del Comune, organizza una gara podistica non competitiva su strada dal nome Corsa Podistica di Ferragosto – Trofeo Gino Accotto – Trofeo ANSPI La Vetta, intitolato a Gabriele Crida, Piero Cullaz, Pier Beppe Guabello, Mario Sasso e Pier Giorgio Sasso.

Il ritrovo è fissato per le 19 presso la Casa della Gioventù, via delle Scuole 8, a Curanuova. La partenza è prevista per le 20 ed è stabilito un tempo massimo di 90 minuti. Su un percorso di 5,5 km verrà cronometrato e comunicato il tempo di gara da ciascun atleta senza indicare il piazzamento. L'evento avrà luogo con qualsiasi tempo. All'arrivo, ogni runners riceverà un premio a sorteggio.

Infine, alle 22.30, presso il campo sportivo Guabello verranno assegnati i Trofeo Accotto e ANSPI La Vetta alle prime due società con il maggior numero di concorrenti classificati, assieme ad un super premio speciale sorteggiato fra tutti i presenti. Durante la festa, sarà attivo il servizio cucina con grigliate miste, accompagnato da buona musica e serate danzanti con pista da ballo al coperto. Per info: 015.667277.