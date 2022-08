9a Edizione "Pundran an corsa"

Dopo due anni incerti, Pundran an Corsa torna per la nona edizione con calendario rinnovato rispetto al passato.

Sabato 10 settembre alle ore 19 si corre la 6 km non competitiva a passo libero organizzata dall’oratorio San Lorenzo con la partecipazione del Gruppo Alpini di Ponderano.

C'è la possibilità di iscriversi alla camminata per chi non vuole correre e a seguire Pasta Party in oratorio.

Le iscrizioni dalle ore 17 presso l’oratorio San Lorenzo.