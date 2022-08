Voucher studio 22/23, ecco le graduatorie dei beneficiari per spese di iscrizione a scuole paritarie e acquisto libri

Pubblicate le graduatorie dei beneficiari, redatte in ordine di ISEE, per il voucher studio relativo all’anno scolastico 2022/2023. Sono 41.327 coloro che riceveranno il contributo per esercitare il diritto allo studio, di cui 2941 per voucher iscrizione e frequenza da utilizzare per le spese di iscrizione alle scuole paritarie primarie o secondarie di primo e secondo grado. 38.386 riceveranno invece il voucher spendibile per acquistare libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione e per svolgere attività integrative previste dal piano dell’offerta formativa oppure per le spese di trasporto.

Il voucher scuola conta attualmente su una dotazione finanziaria complessiva di 17,5 milioni di euro, grazie all’integrazione tra risorse regionali e contributo statale per i libri di testo. I contributi saranno erogati in ordine di graduatoria, fino a esaurimento delle risorse disponibili. L’assessore all’istruzione e il presidente della Regione Piemonte confermano che, in fase di assestamento, sono state già previste ulteriori risorse e si lavorerà per metterne a disposizione anche altre con l’obiettivo di soddisfare il maggior numero possibile di richieste, dal momento che negli ultimi tre anni, pur garantendo una dotazione economia superiore a quella pre pandemia, le domande sono praticamente raddoppiate mentre si è abbassato notevolmente l’Isee massimo delle famiglie che riescono a rientrare nella graduatoria. L’importo sarà reso disponibile sulla tessera sanitaria in tempo utile per gli acquisti dei beni o dei servizi.

Entro il 25 agosto, i beneficiari riceveranno da Edenred Italia una e-mail con il PIN e tutte le informazioni necessarie per utilizzare il voucher. Per verificare lo stato della domanda, consultare le graduatorie pubblicate sul sito web dela Regione Piemonte alla pagina: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2022-2023 oppure collegarsi al portale PiemonteTu, sezione Istruzione, all'indirizzo https://secure.sistemapiemonte.it/asturd/home scegliendo l'opzione "verifica stato domanda".