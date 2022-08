Elezioni, Unione Popolare: banchetti per la raccolta firme a Biella, Cossato, Valsessera e Valsesia

Unione Popolare nasce dalla convergenza di forze sociali, sindacali di base e autorganizzate ,ambientaliste e politiche , è una coalizione che ha come portavoce De Magistris ,due volte sindaco di Napoli , Rifondazione Comunista- Sinistra Europea, Potere al Popolo , il gruppo delle Parlamentari di ManifestA , DeMa e centinaia di persone che partecipano ad associazioni ,movimento sindacale, alla cultura e che hanno sottoscritto l'appello per l'Assemblea del 9 Luglio che ne ha visto la nascita.

Unione Popolare è un progetto pacifista , ambientalista, femminista , antifascista e antiliberista che vuole dare voce a chi da troppi anni non è rappresentato e lottare con chi difende dalla catastrofe già in atto l'ambiente e i beni comuni, con chi si vede sottrarre ogni giorno diritti sociali e civili, con chi si vede rubare il futuro da eterna precarietà, lavoro povero e sfruttato o che proprio un lavoro non lo ha, con chi affronta il carovita con pensioni basse e salari indecorosi con il movimento femminista e delle donne per avanzare nelle conquiste e nella autodeterminazione , contro ogni violenza e discriminazione di cui sono oggetto ancora oggi le persone LGTB , con chi si oppone alla guerra tra i poveri e crea ponti e non muri con le persone migranti .

Unione Popolare è la storia di persone che ,anche nel Biellese e sul territorio, hanno dimostrato nella vita da che parte bisogna stare, nella attuazione della Costituzione nata dalla Resistenza e che non crede e non si arrende al “non c'è alternativa” ne all'orrore della guerra e della escalation militare. Ma questo sistema antidemocratico con le sue leggi elettorali anticostituzionali ,lasciate intatte e peggiorate da entrambe gli schieramenti ,ha fatto in modo di rendere difficilissimo per chi non è in Parlamento il potersi presentare.

Il sistema prevede che si debbano raccogliere migliaia di firme in pochissimi giorni e questa è la sfida che abbiamo davanti e che affronteremo nei prossimi giorni con Banchetti a Biella, Cossato, Valsessera e Valsesia , invitando a firmare come azione di democrazia per permettere la presentazione della nostra lista e la partecipazione alle elezioni.

Le firme si raccoglieranno pertanto nei giorni 13/08/22 e 20/8/22 ( nella mattinata ) in zona Informagiovani Portici del Comune di Biella ( Via Italia ) e nei giorni 13/08/22 e 16/08/22 ( nella mattinata ) in Zona Mercato Aperto di Cossato. Tutte e tutti dovranno essere muniti di Documento di identità valido.

Chi vorrà firmare potrà anche farlo a partire da mercoledì 10/08/22 fino a venerdì 19/08/22 , negli uffici elettorali o predisposti, nei comuni di: Biella, Camburzano, Masserano, Andorno Micca, Bioglio, Cossato, Crevacuore, Donato, Mongrando, Campiglia Cervo, Lessona, Magnano, Miagliano, Occhieppo Inferiore, Candelo, Casapinta, Cerrione, Coggiola, Gaglianico, Mottalciata, Occhieppo Superiore, Piedicavallo, Sagliano Micca, Viverone, Zumaglia, Pray, Sala Biellese, Salussola, Strona, Tollegno, Vallanzengo, Villanova Biellese, Pralungo, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Torrazzo, Valdengo, Valle San Nicolao, Sordevolo, Valdilana, Vigliano Biellese e Zubiena. Ricordiamo di presentarsi muniti di documento di identità e solo nel proprio comune di residenza.