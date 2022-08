Torna a Pollone Pizza in Piazza dopo due anni di stop

Martedì 16 agosto riprende, come da tradizione, dopo ben due anni di stop forzato, la bella iniziativa della Pro Loco di Pollone, che per i festeggiamenti di San Rocco prevede di portare nella accogliente piazza San Rocco (entrata Parco Burcina), grazie alla collaborazione con Luigi della Pizzeria La Lucciola di Biella e Plinio della pizzeria Annunziata di Crevacuore, il camion con forno a legna per la produzione di pizze.

La serata in piazza prevede alle 18 la Santa Messa a seguire aperitivo per i presenti offerto dalla locale Pro Loco e poi Pizza in Piazza per tutti. La serata sarà rallegrata dalle musiche di MaxGillo e Antonella. Non è necessaria la prenotazione. Per info: 3665918198.