Oropa, concerto di arpa sulla terrazza della Basilica Superiore e visita guidata sotto le stelle

Nella settimana di San Lorenzo, il Santuario di Oropa ospita due iniziative sotto le stelle, dedicate a chi desidera vivere il fascino di Oropa in notturna, nei giorni della suggestiva “pioggia delle Perseidi”. Il primo appuntamento sarà giovedì 11 agosto alle ore 22, sulla terrazza panoramica della Basilica Superiore di Oropa, con il concerto meditativo di arpa e voce “Aspettando le stelle cadenti”.

Il concerto del “Duo Meditation” composto da Eleonora Perolini e Annamaria Turicchi propone musica meditativa unendo le esperienze provenienti da vari ambiti musicali per portare a frutto un programma ricco di emozioni. Le vibrazioni dell’arpa raggiungeranno il pubblico come una carezza sotto lo sguardo delle stelle: un momento per entrare in contatto profondo con il proprio sé e vivere un’esperienza di meditazione con naturalezza. Il concerto, con musiche di Bach, Enya e un anonimo del Cinquecento, si svolgerà nella terrazza panoramica della Basilica Superiore. Si consiglia di portare un cuscino e una coperta. La terrazza può ospitare al massimo 50 persone; per prenotare: tel. 338 4742613 (whatsapp). Partecipazione gratuita.

Il secondo appuntamento sarà venerdì 12 agosto alle ore 21 con la visita guidata alla cupola illuminata della Basilica Superiore e alla terrazza panoramica. La guida Fabrizio Gremmo accompagnerà i visitatori alla scoperta della storia della Basilica nell’affascinante atmosfera notturna, attraverso la balconata interna, che si affaccia dall’alto sulle cappelle e sul ciborio di Giò Ponti, e sulla terrazza esterna, resa accessibile grazie agli interventi di restauro sostenuti dalla Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Cassa di Risparmio di Torino e Cassa di Risparmio di Vercelli. Dalla terrazza panoramica si potranno ammirare i tre piazzali del Santuario da una prospettiva insolita, la conca di Oropa e la città di Biella illuminati. Ritrovo alla Basilica Superiore. Prenotazione sul sito del Santuario: https://www.santuariodioropa.it/aspettando-le-stelle-cadenti/