Dal Nord Ovest - Auto finisce in un dirupo

Intervento poco prima delle 20 di lunedì 8 agosto, da parte di una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Verbania con il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) per portare soccorso a due persone che con la loro auto sono finite fuori strada sulla strada Provinciale 59 Piancavallo Valle Intragna nel Comune di Aurano.

Per cause da accertare da parte della Polizia stradale l'auto ha divelto la barriera di protezione ed è caduta una trentina di metri nel bosco sottostante. Ferite lievi per i due occupanti che sono stati trasportati dal personale sanitario all'ospedale Castelli di Verbania. Sul posto anche personale della provincia che è competente per il tratto di strada interessato.