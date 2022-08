Dal Nord Ovest – Auto a GPL avvolta dalle fiamme

Auto a fuoco intorno alle 8.30 di oggi, 9 agosto, sulla Provinciale 455, poco dopo lo svincolo per Desana (in direzione di Vercelli-Trino). Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per l'estinzione delle fiamme che hanno avvolto la vettura alimentata a GPL e la messa in sicurezza dell'area interessata. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.