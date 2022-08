Sottobosco in fiamme, possibile causa la mano scellerata di un piromane - Foto Benedetti per newsbiella.it

Poco dopo le 20, tra Vigliano e Valdengo, lungo una strada poderale che costeggia il Cervo, il sottobosco ha preso fuoco per cause da accertare, anche se il sospetto che la mano di un piromane abbia dato inizio all'evento.

Velocemente si sono portati sul posto i Vigili del Fuoco di Biella e Cossato con diversi mezzi per spegnere e bonificare la zona. L'intervento, alle 20.50, è ancora in corso e proseguirà sino alla completa messa in sicurezza.