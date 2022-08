Siringhe per strada a Candelo, la denuncia di Veronese: “Verifiche su parchi a stretto giro”

“Ieri una famiglia composta da padre, madre e figlio, camminando lungo la via che dalla Scuola Elementare, passando a fianco del cimitero, hanno trovato a terra le siringhe ritratte nelle fotografie, sul ciglio della strada preposta ai pedoni”. Lo segnala il consigliere comunale Elettra Veronese con tanto di post sui propri canali social e nota stampa inviata ai giornali locali.

E aggiunge: “Questo accadeva negli anni ‘80 a Candelo e francamente si auspicava di esserne fuori! Lo si è detto tante volte, l’amministrazione candelese non sta sul pezzo. Al di là delle mura del Ricetto, che appaiono dorate solamente ai turisti che passano per il paese per una fugace visita, le cose stanno ben diversamente. Si auspica un intervento immediato sul luogo e la verifica di strade e parchi a stretto giro”.