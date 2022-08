Preoccupazione a Cossato, calo di pressione per un uomo alla guida (foto di repertorio)

Alcuni passanti notano un'auto in sosta a bordo strada, con una gomma leggermente sgonfia, e preoccupati chiedono l'intervento delle forze dell'ordine.

È successo ieri, 8 agosto, a Cossato: giunti sul posto, Carabinieri e 118 hanno constato che l'uomo aveva accusato un malessere ed era in stato confusionale; è stato quindi necessario il trasporto in ospedale per gli accertamenti di rito. Da una prima diagnosi sembra che il 65enne abbia avuto un calo di pressione.