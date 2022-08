Cossato, 79enne inciampa mentre attraversa la strada e rimane ferito: passanti lanciano l'allarme

Attimi di preoccupazione a Cossato per un anziano rimasto ferito in strada. È successo ieri mattina, poco prima delle 8: stando alle prime ricostruzioni, il 79enne è inciampato a causa di un avvallamento mentre stava attraversando le strisce pedonali; nella caduta, avrebbe riportato alcune lesioni, poi giudicate non gravi.

I passanti hanno subito dato l'allarme chiedendo l'intervento del personale del 118 che ha provveduto a trasportarlo in ospedale per le cure del caso. A effettuare i rilievi gli agenti di Polizia locale.