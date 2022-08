Biella, trovato con eroina e cocaina in tasca: manette per un 39enne (foto di repertorio)

Manette ai polsi di un 39enne, trovato in possesso di alcune sostanze stupefacenti nei pressi di casa sua. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, 6 agosto, a Biella.

Stando alle ricostruzioni del caso, gli agenti della Squadra Mobile, diretti dal commissario capo Filippo Cocca, hanno proceduto al controllo di un uomo, residente in città e già noto alle forze dell'ordine: in tasca, con sé, aveva 10 grammi di eroina e pochi grammi di cocaina. Sufficienti per l'arresto in flagranza di reato. All'udienza di convalida davanti al Gip è stato disposto l'obbligo di firma e dimora.