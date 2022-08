Roppolo, grande afflusso di persone alla mostra nostalgica di giocattoli

A Roppolo, in 20 ore di Esposizione, durante i 2 weekend a cavallo fra luglio e agosto, più di 500 persone hanno visitato la Fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio.

Il percorso iniziava transitando lungo il vialetto giungendo alla chiesa dove il Presidente ed alcuni Consiglieri hanno raccontato la storia della famiglia Bricherasio.

Bricherasio era nata come scuola e l'intento e la novità è di riuscire a raccogliere fondi per raggiungere l'obbiettivo di destinare una minima parte della struttura all'originario utilizzo. E poi via ! Entrando nel primo salone dell'esposizione un tuffo nel passato, un viaggio fra giochi di ogni tipo, il tema la velocità e naturalmente cavalli, carrozze e auto, che fanno parte della storia dei Bricherasio.

Nella prima sala una serie di automobili a pedali, nella seconda, l'angolo della neve con slittini e sci, una lumaca di latta insieme ad una mucca peluche sonora, monopattini di tutti i tipi. Transitando lungo il corridoio tricicli e biciclette fino ed arrivare nella sala dei cavalli e nella stanza delle carrozzine . Un tuffo in un'aula di scuola tipo, allestita in modo tale da respirare l'atmosfera di altri tempi, con banchi, lavagna , mappamondo e cartoni, insieme alla foto dell'ultima maestra che insegnò in questi luoghi.