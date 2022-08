Settembre alle porte? Porta in vacanza il tuo progetto di benessere!

Settembre è il periodo dell’anno in cui siamo soliti riporre i più bei presupposti di rinascita, si fissano gli obiettivi e si è motivati a ripartire dopo le meritate vacanze. Anche in villeggiatura possiamo riuscire a non perdere le belle abitudini, dedicando un piccolo spazio di tempo al benessere e, se non lo abbiamo mai fatto prima, sarà l’occasione giusta per provare ad assaporare soddisfazione ed energia dopo l’esercizio fisico per la prima volta.

Quale migliore occasione per godere di un po’ di movimento all’aria aperta? Le passeggiate al risveglio e una sana colazione saranno il modo più bello per iniziare una giornata di mare o di montagna; ancora più emozionante una camminata sulla spiaggia di prima mattina (se si è fortunati in compagnia di un gabbiano curioso), respirando a pieni polmoni e alternando fasi nel bagnasciuga a tratti in cui si è immersi nell’acqua fino alle ginocchia (a livello circolatorio si avrà un effetto molto salutare). “Saltellare in acqua e muoversi con leggerezza giocando con le onde sono piccoli gesti che gioveranno allo spirito e all’appetito che ne consegue, segno che state ricevendo benessere” spiega Claudio Canessa, responsabile e coach certificato dell’ASD ‘Armonia in Equilibrio’. “Godiamo dell’estate, saltiamo sulla nostra bici e percorriamo i chilometri di lungolago con il sorriso largo quanto le spalle. La stagione estiva è il momento ideale per vivere il movimento nella sua essenza, nel verde, con il sole che trasmette vitalità, equilibrio e salute a tutto il corpo. Cerchiamo quella completa e imprescindibile armonia con la natura, ovunque. La montagna è per antonomasia libertà e silenzio, l’occasione ideale per lasciare alle spalle i nostri modelli abituali. Il trekking è il principe dell’alta quota e il paesaggio mutevole e affascinante si presta bene per macinare anche qualche chilometro sulla vostra due ruote” conclude.

Claudio sottolinea che, in ogni circostanza, è bene ascoltate sempre il proprio corpo, dosando l’esercizio fisico come una terapia, chiedendo - all’occorrenza - un consiglio al proprio trainer di fiducia. L'obiettivo è quello di godersi l’estate al 100%, proseguendo il viaggio nel benessere anche dopo il rientro dalle vacanze.

Dal mese di settembre, Claudio e tutto lo staff di ‘Armonia in Equilibrio’ accoglieranno i tesserati con la proposta OPEN WEEK, attiva su tutti i corsi fitness, che permetterà di accedere ad una settimana gratuita aperta a tutti.

Per chi invece ancora non conosce il Centro, ha diritto alla promozione “AUTUNNO”, ovvero 3 mesi di abbonamento ai corsi “All Inclusive” al prezzo di € 100, che si potrà attivare a partire dal 21 agosto in poi.

I corsi della piscina-palestra sono accessibili con abbonamenti a partire da € 25 al mese. Visitando il sito www.armoniainequilibrio.com, alle sezioni “Lezioni in Sede” o “Lezioni Online” si potranno visionare nel dettaglio gli orari e le attività proposte: Acquagym, Pilates, Postural Yoga Therapy, Strong Workout, Yoga delle Emozioni, Total Tone, Ginnastica Posturale e per il Mal di Schiena, Power Yoga, Body Sculpt, Spinning e Sala Pesi.

Inoltre, Claudio - life coach e business coach certificato Wellness4me - è a disposizione per pianificare sessioni di Life Coaching, per creare un percorso di consapevolezza, riequilibrio e potenziamento, per imparare a dire di sì alle nuove opportunità, riconoscerle, averne fiducia e realizzare gli obiettivi più significativi.

Nella piscina del Centro sono disponibili classi di "Acquaticità Neonatale” e “Nuoto Bimbi”, svolte in uno spazio opportunamente in sicurezza - con un numero massimo di 5 bambini per lezione - in un ambiente accogliente e confortevole, con l’acqua accuratamente scaldata a 33°. La piscina, tranquilla e silenziosa con musica classica di sottofondo, si rivelerà una vera e propria nicchia da condividere con il proprio bimbo. Le lezioni vengono tenute da Sara Stabellini, istruttrice di nuoto secondo gli standard FIN e psicomotricista iscritta alla FISCOP, e da Giorgia Marinello, chinesiologa sportiva con brevetto AB e da istruttore di nuoto, specializzazione in acquamotricità neonatale.

La professionalità, il ricco palinsesto di corsi e l'energia contagiosa dello staff contraddistinguono da sempre le attività. I corsi sono a disposizione anche tramite lezioni online, un valore aggiunto che consente agli allevi di optare tra lezioni in sede o le stesse in diretta Zoom in tempo reale. Questo servizio sarà operativo per tutte le lezioni con quote dedicate.

Armonia in Equilibrio si trova in via Milano 54 a Vigliano Biellese (BI).

Per info: Tel. 348-008 5486 – Mail info@armoniainequilibrio.com

Sito: www.armoniainequilibrio.com