L’estate di Gaglianico con lo Spirito Giusto conciliando natura e sport

“Spirito Giusto” è un evento che nasce dal desiderio di condividere momenti di svago, conciliando natura e sport.

Si tratta di un’iniziativa in collaborazione con l’Associazione Sportiva “Atletica Gaglianico” volta a perseguire il principio dello “star bene”, attraverso il movimento e la compagnia. L’attività si svolgerà in tre incontri, mercoledì 17-24 e 31 agosto, con partenza alle ore 18.30 presso il Parco “Primo Corbelletti” (retro Scuola Media) dove, dopo un adeguato riscaldamento e con il supporto di personale esperto di fitness, potranno essere utilizzate le attrezzature da palestra all’aperto inserite appositamente in questo contesto.

«L’accesso è liberamente consentito a tutti coloro che desiderino trascorrere qualche momento in compagnia inserendo nella propria quotidianità una leggera attività fisica - dichiara Eleonora Selva, consigliere per le Politiche Giovanili e Gemellaggi - Il nostro obiettivo è proprio quello di far godere al meglio a tutti i partecipanti le bellezze del nostro territorio praticando un po’ di sport all’aperto rigenerando corpo e mente». Anche questa iniziativa rientra nel Progetto Europeo “Erasmus+ Sport” a cui il Comune di Gaglianico ha aderito diventandone capofila.

«Abbiamo realizzato questa area fitness con attrezzi per valorizzare ancor di più la struttura del Miller Rava già dotata di pista di atletica e campo polivalente a disposizione di tutti gli utenti – spiega Mario De Nile, assessore allo Sport – Inoltre, nella logica dell’inclusione, è stata inserita una macchina dedicata ai diversamente abili». Ciò che sarà necessario è dunque solo lo “Spirito Giusto” con il quale cogliere questa opportunità di immergersi nella natura con serenità, allegria e desiderio di stare insieme!