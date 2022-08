Zimone, un lettore: "Una fontana aperta a ciclo continuo, ma non siamo in emergenza?"

Buongiorno direttore, sono Michele, un vostro lettore e ciclista amatoriale che ama percorrere le strade del Biellese. Purtroppo però, amareggiato, vorrei segnalarle il mio disappunto.

Nella giornata di Sabato 6 Agosto ero con la mia bici e sono passato nel paese di Zimone. Con mia grande disapprovazione noto che la fontana, dinnanzi al municipio e la piazza, è aperta a ciclo continuo, ovvero che l'acqua scorre continuamente e ininterrottamente. Inoltre la fontana non ha un rubinetto e non è possibile chiuderla.

Ma non siamo in emergenza idrica? È così difficile mettere un rubinetto? È possibile che con i campi e gli orti totalmente bruciati dal sole si debba sprecare una tale quantità di acqua? Il paese nel quale abito io ha un' ordinanza contro lo spreco dell'acqua a causa della siccità. Non ne ha una anche Zimone? Sono molto deluso e in disaccordo. Che qualcuno faccia qualcosa contro questo inutile spreco d'acqua.