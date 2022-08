Gentile Direttore,

Vorrei segnalare l’eccesso di inadempienza nonché di inciviltà da parte degli organi preposti presso via Marconi (nella fattispecie, edificio in disuso ASL).

Transitando a piedi in via Malta, sul retro dell’edificio, nel cortile sul retro, appena dietro al cancello, si presenta alla vista una bella collezione di bottiglie in plastica e cartoncini in loco, abbandonate da chissà quanto tempo. Per chi si reca, o torna dal Fondo Edo Tempia non é certo una decorosa visione.