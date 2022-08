Virtus Biella, Irene Zecchini è la nuova Team Manager della Prima Squadra

Virtus Biella è lieta di comunicare che Irene Zecchini, atleta del Club per nove anni, è la nuova Team Manager della Prima Squadra.

Queste le parole del Direttore Sportivo Elena Ubezio (Ube): «Se le nostre giocatrici di più vecchia data sono state inserite nel Senato Virtus, “Zek” passa ormai di diritto alla nomina di console della squadra; la sua innata propensione a promuovere, organizzare, gestire ed eseguire le varie attività dello spogliatoio e del campo è stata quindi semplicemente concretizzata nel ruolo di Team Manager. Inedito per lei ma cucito addosso per quello che già faceva anche da giocatrice. Non nego – continua Ube – che avrei preferito vederla ancora in campo con la divisa da gioco, ma rispetto le sue scelte, nella piena fiducia e affetto che ho e abbiamo in lei. Se quindi perdiamo il nostro “polipo” di sottorete, guadagniamo una figura che – sicuramente ben coadiuvata dagli altri dirigenti di riferimento presenti in palestra – saprà badare alle varie esigenze della squadra e fare da trade union tra le atlete e lo staff tecnico e dirigenziale. Per ora la vedremo in questa nuova veste, ma non rinunciamo alla speranza di averla un domani ancora in divisa da gioco; intanto le mandiamo un grandissimo in bocca al lupo per il nuovo incarico e l’augurio che riesca a realizzare tutti i progetti extrasportivi che ha!».

Irene Zecchini, nuova Team Manager della Prochimica, commenta: «Purtroppo dovevo smettere perché le mia ginocchia non potevano fare di più, al tempo stesso però non potevo uscire completamente dalla palestra e dalla Società. Se avessi continuato a giocare, questo sarebbe stato il mio decimo anno con la maglia della Virtus. Questa Club è diventato a tutti gli effetti la mia seconda famiglia. Il Presidente e Ube mi hanno offerto questa opportunità e li ringrazio. In squadra sono sempre stata un po’ la badante dello spogliatoio e adesso lo sono ufficialmente».

Sulla composizione del nuovo roster 2022/2023 diretto in panchina da coach Simone Marangio, Irene aggiunge: «Scommetto tutto su Simone, è un bravo allenatore e lo vedo molto bene calato all’interno del “clima Virtus”. Sono molto contenta della scelta fatta dal Club. Lo spogliatoio che sta nascendo è molto giovane rispetto alle squadre delle ultime annate, ma ritengo che con la figura di Simone sia perfetta per farlo crescere nel corso dei mesi: è un allenatore che con una squadra giovane può esprimersi bene».