Calcio, a Cossato un paio di giovani per la porta

Il Città di Cossato comunica che il giovane portiere classe 2000 Alessandro Bruscagin, già facente parte della rosa della Prima Squadra nella passata stagione, farà parte dell'organico che affronterà il Campionato di Eccellenza 2022-2023. Bruscagin, portiere prodotto dal nostro Settore Giovanile è diventato ormai una certezza della Prima Squadra.

Con lui, anche l'estremo difensore classe' 02 Francesco Mastrorillo, cresciuto nel settore giovanile del Torino, facendo tutta la trafila nei granata. In Prima Squadra è passato agli Orizzonti United e all’Alicese, in Eccellenza, per poi approdare in Serie D nel Pdha.