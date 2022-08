Biella Rugby, ecco i calendari: si parte il 1° ottobre

Le Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato i calendari della Serie A stagione 2022/23.

Si parte domenica 1 ottobre, quando Biella Rugby dovrà affrontare la prima trasferta della stagione sull’ostico terreno del Nando Capra opposti al XV del Don Chisciotte del Rugby Noceto. Il primo appuntamento sul campo della Cittadella del Rugby di Biella è rimandato alla settimana successiva quando i ragazzi di Alberto Benettin incontreranno Rugby Parabiago alle 15.30.

Alberto Benettin, head coach Brc: “Affronteremo la prima giornata sul campo del Noceto che, esattamente come ho avuto modo di dire qualche giorno fa, è un campo difficilissimo. Faremo di tutto per presentarci all’appuntamento preparati. A questo proposito, nelle tre settimane antecedenti l’inizio del campionato, abbiamo in programma tre incontri amichevoli che annunceremo al più presto, al momento sono in fase di definizione, ma ci permetteranno di arrivare preparati a questa grande sfida. Avremo due settimane di pausa solo dopo cinque settimane, ci aspetta un tour de force non indifferente. Affronteremo ogni avversario con la stessa determinazione, non abbiamo obiettivi da dichiarare, il mio personale è quello di aiutare ogni giocatore ad esprimere il miglior rugby possibile”.