A Vigliano Biellese è tempo di pic-nic in compagnia sotto le stelle con la Pro Loco. L'evento è in programma per mercoledì 10 agosto, in Piazza Martiri, a partire dalle 19.30. “A tavoli e stoviglie pensiamo noi – spiegano gli organizzatori – Chi vorrà prendervi parte può portare amici e tanto cibo. Niente vetro. Inoltre, la serata sarà allietata da Mavi & Peppe”. Per info: 335.6961871.