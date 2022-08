Gigi D'Alessio in tour a Biella

Nell’ambito della stagione teatrale Biella in Scena 2022-2023, ancora in fase di rifinitura, il Sindaco di Biella e l’Assessore alla Cultura annunciano il primo spettacolo fuori abbonamento che porterà a Biella uno dei più acclamati cantautori della musica italiana e partenopea.

Gigi D’Alessio con lo spettacolo ‘Noi due tour 2022 – A gentile richiesta’ sarà ospite al Teatro Odeon di Biella il 14 novembre. Reduce dal successo televisivo con Vanessa Incontrada di “20 anni che siamo italiani” su Rai 1, D’Alessio torna davanti al suo pubblico nella dimensione più intima dei teatri con uno spettacolo che punta a rendere protagonisti tutti i fan: “A gentile richiesta”, infatti, gli spettatori potranno intervenire per richiedere le canzoni da suonare, dai grandi successi ai brani dell’ultimo disco “Noi due” uscito nei mesi scorsi, e interagire così direttamente col cantautore.

Ad affiancare il cantante sul palco una band con la quale Gigi D’Alessio ha ormai raggiunto una grande intesa: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre. Il Sindaco e l’Assessore alla cultura spiegano che hanno lavorato insieme al Contato del Canavese per regalare agli amanti della musica e in particolare agli amici partenopei una serata di brani d’autore con un cantante che non ha bisogno di presentazioni: Gigi D’Alessio. Le prevendite dei biglietti saranno disponibili già nelle prossime ore su TicketOne, mentre occorrerà attendere fine agosto per acquistare i biglietti da Cigna Dischi o da Papermoon.