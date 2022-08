Dal Nord Ovest - Cede la scala e cade in modo rovinoso: intervento del Soccorso Alpino (foto di repertorio)

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nella serata di ieri in frazione Barberis, comune di Roburent, per una donna precipitata da una scala a causa del cedimento della struttura presso la propria abitazione.

In zona vi erano condizioni meteo proibitive che hanno costretto il Servizio Regionale di Elisoccorso ad abortire la missione e le condizioni stradali non consentivano l'accesso all'autoambulanza, per cui è intervenuta una squadra del Soccorso Alpino da terra, con un medico, che ha raggiunto l'infortunata.

Mentre si procedeva con la stabilizzazione, sul posto è stato condotto il personale dell'autoambulanza a supporto. La paziente è stata poi condotta all'ambulanza e ricoverata in ospedale con un politrauma. La riuscita dell'operazione dimostra l'importante ruolo di presidio che il Soccorso Alpino garantisce nei territori di montagna.