Valdilana, alberi e rami crollano su cavi alta tensione e tetto di abitazione

Intervento dei Vigili del Fuoco in frazione Gallo, a Valdilana, per alcuni alberi e rami caduti sul tetto di un'abitazione situata sulla Provinciale 222. Travolti anche alcuni cavi dell'alta tensione. Sul posto gli agenti di Polizia locale per la chiusura della strada assieme alla squadra di Ponzone, tecnici preposti e personale di Comune e Provincia per le operazioni di messa in sicurezza, che si preannunciano lunghe e complesse.