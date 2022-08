Turista di Biella insultata a Varazze, il consigliere Mai: “La invito a pranzo, liguri hanno un grande cuore”

Torna al centro della cronaca locale e regionale la vicenda della turista di Biella insultata a Varazze, denunciata nei giorni scorsi sul nostro quotidiano (leggi qui). Dopo essersi espresso in un precedente articolo (clicca qui), il capogruppo della Lega in consiglio regionale Stefano Mai ha deciso di invitarla a pranzo.

“Le dimostrerò – dichiara – che la Liguria è meravigliosa e che i liguri hanno un grande cuore”. E aggiunte in una nota: “ Anche se non spetterebbe a me scusarmi con la signora per l’accaduto, la contatterò e la inviterò a pranzo per farle degustare i nostri prodotti locali e il vino del nostro territorio. Le dimostrerò che la Liguria è meravigliosa e accogliente, la cittadina di Varazze è una delle perle della nostra riviera di ponente, e che i liguri sono persone dal grande cuore”.