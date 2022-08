È stata trasportata in ospedale la donna alla guida, rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo. Il fatto si è verificato intorno alle 20 di ieri, 7 agosto: per cause da accertare, la 43enne, residente in Valle Cervo, è finita con l'auto contro un muro.

Danni al veicolo, poi recuperato dal carro attrezzi, e conducente assistita dal personale sanitario del 118. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.