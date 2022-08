Sordevolo piange Otelchi Pollono, il ricordo dell'Associazione Teatro Popolare

Comunità di Sordevolo in lutto per la morte di Giovanni Battista Pollono, mancato ieri sera all'affetto dei suoi cari. Aveva 86 anni. Per tutti Otelchi, era molto conosciuto in paese, soprattutto per la cortesia e l'immensa umanità.

Esperto di tecnologia, è entrato giovanissimo all'Olivetti, al tempo di Adriano Olivetti, lavorando per tutta la vita come responsabile dell'assistenza tecnica del Nord Piemonte e Valle d'Aosta. Ha anche ricevuto una spilla d'oro per meriti speciali in azienda. Oltre alla sua professione, ha dedicato tempo ed energie verso gli altri: è stato presidente dell'Asilo Infantile Istituto Ambrosetti di Sordevolo per un trentennio, valente corista della Genzianella nonché consigliere e assessore comunale per tre legislature. Infine, non ha fatto mancare il suo apporto all'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo.

“Abbiamo perso un caro amico e collaboratore – spiega il presidente Stefano Rubin Pedrazzo - La Passione lo ricorda con affetto per il fattivo contributo dato, per numerose edizioni, sia in ambito organizzativo come componente del consiglio direttivo, sia come addetto luci e audio in cabina di regia dove sapeva esprimere le sue abilità e la sua passione per le innovazioni tecnologiche. Ha sempre messo a disposizione le sue competenze e la sua voglia di fare con umiltà, impegno, dedizione, in modo silenzioso ma efficace. Da buon testimone della Passione di Sordevolo ha saputo trasmettere e infondere nel cuore di tutta la sua famiglia l’importanza del significato di questa antica tradizione, tant’è vero che i suoi due figli, con i rispettivi consorti e i suoi nipoti sono fedeli e instancabili partecipi alle edizioni della rappresentazione. Ora ha raggiunto coloro che la Passione ricorda e sempre ricorderà come esempi della sua storia. Tutta l’Associazione si stringe attorno alla famiglia per un sincero, affettuoso e riconoscente abbraccio”.

A piangerne la morte la moglie Silvia, i figli Elisabetta e Andrea, con i familiari tutti. Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 20.30, nella chiesa di Verdobbio, a Sordevolo. I funerali, affidati alle Onoranze Funebri Destefanis, avranno luogo alle 10 di mercoledì 10 agosto, partendo dalla chiesa parrocchiale del paese.