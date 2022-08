Lieve malore alla guida, finisce con l'auto contro un muro a Oropa

È in fase di accertamento l'esatta dinamica dell'incidente stradale autonomo avvenuto ieri mattina, 7 agosto, nella zona di Oropa.

Stando alle informazioni raccolte, un 68enne sarebbe andato a collidere contro un muro posto a lato della carreggiata: sembra, infatti, che abbia accusato un lieve malore mentre era al volante. In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche gli agenti di Polizia locale per i rilievi di rito.