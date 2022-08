Forti temporali, scariche di fulmini e vento intenso: 11 interventi dei Vigili del Fuoco nella notte

Forti temporali, cieli illuminati a giorno dalle continue scariche di fulmini e intense raffiche di vento hanno contrassegnato la serata di ieri, 7 agosto. Numerosi gli interventi eseguiti dai Vigili del Fuoco: ben 11 su tutto il territorio biellese.

Oltre alla grossa pianta che si è abbattuta sul tetto di una casa, fortunatamente disabitata (leggi qui), che verrà rimossa nella mattinata odierna, tantissimi alberi sono stati piegati dalla forza della natura.

Cossato, Valdilana e Valle San Nicolao i comuni più colpiti, con le squadre giunte sul posto per rimuovere gli arbusti e rimettere in sicurezza le arterie stradali. Inoltre, a Gaglianico e Tollegno, sono volati via alcuni cartelloni stradali mentre dal balcone di una palazzina di Cossato si sono staccati alcuni rivestimenti in marmo.