Ladri in Valle Cervo: stando alle informazioni raccolte, hanno approfittano dell'assenza del proprietario per passare dalla finestra, entrare in casa e impadronirsi di monili in oro e portafogli. Poi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

Il furto si è consumato, molto probabilmente, nella mattinata di ieri, 7 agosto. Il danno è ancora in fase di quantificazione. Sul caso indagano i Carabinieri.