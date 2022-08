Candelo, furgone trancia balcone: code e traffico rallentato FOTO

Lunghe code e traffico rallentato all'altezza di via Senatore Marco Pozzo, lungo la strada che da Vigliano Biellese porta al centro di Candelo.

Stando alle informazioni raccolte, un furgone ha colpito in pieno il balcone di un'abitazione tranciandolo di netto. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia locale di Candelo per i rilievi del caso e regolare la viabilità. In seguito, verranno rimossi i detriti finiti sulla carreggiata. Non è la prima volta che simili episodi accadono in quella zona.