Biella, ancora disservizi all'ex funicolare

In diversi questa mattina di lunedì 8 agosto hanno dovuto raggiungere il Piazzo a piedi o con mezzi propri alternativi perchè le cabine della ex funicolare erano di nuovo ferme. E dopo che sono state rimesse in funzione, una persona è rimasta chiusa al suo interno e a farla uscire è stato un tecnico.

"Sono salita molto presto - racconta la titolare di un'attività nel borgo storico - erano le 8.30. E l'ex funicolare era di nuovo ferma, come sempre senza avvisi né motivazioni. Io me la posso fare a piedi, come ho fatto, ma come sempre il Comune dimentica l'utenza over 70 di chi abita qui al Piazzo e non ha nemmeno un autobus sostitutivo a disposizione. Bisognerebbe garantire una continuità del servizio, e prevedere finalmente una alternativa quando le cabine sono ferme, perché la funicolare è equiparata a servizio pubblico. Se io fossi all'ottavo mese di gravidanza, o avessi problemi a camminare, cosa faccio se la funicolare è ferma? Come raggiungo il Piazzo? Non posso! Inoltre al Piazzo c'è sia una sede del consultorio che una casa famiglia di accoglienza, Casa2000. Tutte queste mamme e queste famiglie devono poter arrivare al Piazzo con un passeggino! Senza contare che una persona è anche rimasta chiusa dentro dopo che è stata fatta ripartire. Non se ne può più...".