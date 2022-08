Andorno, cede la griglia metallica: giovane finisce nel pozzo di scolo e si frattura caviglia

Si sarebbe fratturato la caviglia il giovane rimasto coinvolto in un incidente nella tarda mattinata di ieri, 7 agosto, nel comune di Andorno Micca.

Stando alle ricostruzioni del caso, il 22enne, che si trovava a casa del nonno, è caduto all'interno di un pozzo di scolo delle acqua di circa 2 metri di profondità, a causa del cedimento della griglia metallica che lo ricopriva.

Il ragazzo è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche il personale preposto per mettere in sicurezza il pozzo.