Aggredisce una donna per strada e colpisce con spranga di ferro un Carabiniere: paura a Cossato

Attimi di paura ieri pomeriggio a Cossato. Stando alle prime ricostruzioni del caso, un uomo sulla cinquantina, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato, dopo aver aggredito una passante e un militare dell'Arma.

Per motivi ancora inspiegabili, l'uomo avrebbe colpito una donna per strada nei pressi della sua abitazione. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per l'assistenza alla malcapitata, si sono portati velocemente i Carabinieri con due equipaggi della Stazione di Cossato: al loro arrivo, il responsabile sarebbe rientrato in casa per afferrare una spranga di ferro e l'avrebbe scaraventata contro un militare che si sarebbe protetto alzando l'avanbraccio ed evitando danni ben peggiori.

Alla fine, il 50enne è stato bloccato e condotto al Carcere di Biella, in attesa dell'udienza di convalida davanti al Gip, attesa per la giornata odierna. Entrambi i feriti hanno riportato traumi al corpo, guaribili in circa sette giorni.