La Notte dei Desideri arriva a Rosazza, una giornata per l'ambiente

A Rosazza, il 10 agosto saranno presenti 4 postazioni per la Notte dei Desideri. Il visitatore può esprimere il desiderio ed imbucarlo nella “scatola dei desideri”.

“Per sensibilizzare le persone sulla tutela dell’ambiente – si legge nella nota del Comune - abbiamo interpellato due testimonial: - Ing. Massimo Bardissone il cui motto è “preoccupatevi di lasciare questo mondo un po’ migliore di come lo avete trovato” che, nella sua attività industriale, ha realizzato una nuova tecnologia eco sostenibile del riciclo del tetra pak. In qualità di Presidente di MeC Educational terrà una conferenza sul tema presso il Circolo di Rosazza. Poi, sarà il turno di Silvio Ballottari artista che crea originali sculture esclusivamente con materiali di recupero da lui raccolti sul territorio a cui dona nuove forme e nuova vita. Infine presso la Casa Museo dell’Alta Valle Cervo sarà narrato un rituale che risale agli anni otto/novecento, delle giovani donne che, nella notte di San Lorenzo, attendevano la caduta dell’ultima stella per indossare il tradizionale abito da lavoro e partire alle prime luci dell’alba per la raccolta in montagna di erbe preziose per la vita degli armenti”.