A Mongrando 4 giorni di grigliate e musica per la festa dell'Assunta

Quattro giorni di grigliate e musica a Mongrando per la festa patronale dell'Assunta, in programma dal 13 al 16 agosto presso il campo sportivo Guabello, adiacente alle scuole elementari. In tutte le serate, si comincerà a cenare con piatti tipici della tradizione, a partire dalle 19.30, con serate danzanti dopo le 21. L'ingresso è libero. Lunedì 15, invece, avrà luogo anche la Santa Messa delle 11, seguita dal pranzo di Ferragosto e da attività adatte per i più piccoli.