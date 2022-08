Ailoche, in scena primo raduno d'auto e moto d'epoca FOTO

Primo raduno d'auto e moto d'epoca ad Ailoche. La manifestazione si è svolta domenica 7 agosto, in collaborazione col Jolly Club: le auto sono partite da Crevacuore per sfilare lungo il percorso del RallyLana e fare tappa a Noveis per un aperitivo, per poi tornare fino alla sede della Pro loco per il pranzo finale, con menù tipico, molto apprezzato dai commensali.

“Abbiamo raggiunto il limite massimo di iscritti, con 27 tra auto e moto, a pranzo in pro loco c'erano circa 65 persone – spiegano dalla Pro Loco - Ringraziamo chi ci ha sostenuto e aiutato. Inoltre ringrazio tutti i volontari della Pro Loco che come sempre danno il massimo per ottenere un ottimo risultato. I partecipanti hanno chiesto che sia la prima edizione di molte altre, abbiamo ricevuto veramente tanti complimenti”.