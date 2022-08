Carabinieri, l'Arma recluta 4.189 allievi in ferma quadriennale

L'Arma dei Carabinieri ha pubblicato un bando per il reclutamento di 4.189 allievi in ferma quadriennale.

Il concorso prevede che 2.910 siano posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio. 1.247 riservati ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età (limite massimo elevato a 28 anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare. 32 (di cui 22 tratti dai Volontari in Ferma Prefissata e 10 tratti dai civili) riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo.

Il bando è scaricabile al link https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-per-titoli-ed-esami-per-il-reclutamento-di-4198-allievi-carabinieri-in-ferma-quadriennale .

Le candidature devono essere inviate secondo le modalità indicate dal bando entro l'11 agosto.