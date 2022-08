Arriva la borsa di studio dedicata a Mariella Barberis Negra, la docente di Valdilana mancata a 71 anni

Per onorare la memoria della professoressa Mariella Barberis Negra, mancata la scorsa settimana a 71 anni (leggi qui), l'associazione Delfino di Valdilana ha deciso di istituire una borsa di studio per uno o più alunni e alunne che frequentano la classe terza media di Trivero Ronco. Con questo obiettivo, l'associazione apre anche una raccolta di fondi aperta a tutti coloro che vogliono partecipare a questa iniziativa.

“La scuola media di Trivero è l'istituto dove la professoressa Barberis ha insegnato lettere per molti anni – spiegano - Nelle sue ultime volontà, aveva chiesto invitato a fare eventuali offerte per opere di bene. Ci siamo chiesti, assieme alla figlia Flavia, quale potrebbe essere un'opera di bene che sarebbe stata gradita da Mariella e che fosse anche in linea con gli scopi della nostra associazione. E' così che è nata l'idea di aiutare uno o più alunni che si apprestano a iniziare l'impegno alle scuole superiori ma le cui famiglie hanno seri problemi economici. Sarà quindi una borsa di studio sociale, nel senso che premierà l'impegno dimostrato dall'alunno o alunna nel corso dell'ultimo anno della scuola media, ma che nello stesso tempo sarà calibrata anche sulle esigenze economiche della famiglia. E' un progetto che l'associazione Delfino, così come dalla volontà di Mariella, vuole condividere con tutto il territorio, con i suoi amici, con chi vuole ricordarla, lanciando appunto una raccolta di fondi”.

Il presidente Ernesto Giardino sottolinea che si partirà con “un investimento nostro e vi aggiungeremo tutto ciò che arriva dai tanti amici che volessero ricordare Mariella. Il nostro obiettivo è istituire almeno due borse di studio, ma potrebbero anche essere di più qualora la raccolta fondi andasse particolarmente bene”. Chi volesse partecipare può fare un offerta tramite il conto corrente intestato all'Associazione Delfino, Iban IT24D0608505810000010350047 specificando nella causale "borsa di studio Mariella Barberis Negra". Oppure può versare la somma direttamente nel nostro ufficio di Ponzone, in busta chiusa. L'offerta dovrà pervenire entro il 10 settembre.