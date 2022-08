Gatto, oggi è la giornata mondiale

Oggi, lunedì 8 agosto, è la Giornata internazionale del gatto. La data è stata scelta nel 2002 dall'Ifaw (International Fund for Animal Welfare) per accrescere la sensibilità nei confronti dei nostri amici pelossetti. A livello nazionale ogni Paese ha comunque la sua data: per esempio l'Italia celebra il gatto il 17 febbraio.

Ma chi sono i gatti? Perchè sono così importanti? Sono animali tra i più diffusi al mondo, tanto che se ne contano 650 milioni circa tra randagi e di appartamento e tra i preferiti tra le persone per via della loro indipendenza, ma anche per il loro essere molto affettuosi.

In molte culture e civiltà del passato come l’Antico Egitto i gatti erano venerati come divinità, mentre in epoca Greca e Romana venivano accolti come alleati nella lotta ai parassiti.

Tra i luoghi del Mondo dove tale ricorrenza è sentita, spicca l'America del Nord, con il gatto che è l'animale domestico più diffuso in assoluto. Il motivo? E' considerato antidoto allo stress.