Elsa è scomparsa, l'appello della famiglia: “Aiutateci, la casa è vuota senza di lei”

Riceviamo e pubblichiamo l'appello di una nostra lettrice:

“Cerco disperatamente la mia adorata gatta Elsa, pelo lungo Tigrato grigio e bianco, con coda folta come un gatto Siberiano, smarrita il 26 luglio a Biella in via Costanzo, ma potrebbe essere più lontana adesso. E' socievole , sterilizzata, ha il microchip. Ha 3 anni. Sono disposta a una ricompensa a chi mi restituirà la mia Elsa . A casa tutti stiamo in pensiero e forte apprensione. Se la vedete contattatemi, non cercate di prenderlo, oppure scattategli una fotografia e datemi la posizione. Accorrerò al più presto con la mia famiglia. La casa è vuota e spenta senza di lei. Chiunque abbia notizie, può contattare pertanto il seguente numero 348-0305483”.