Giro dei tre guadi, a Zubiena la coppia Gulmini-Marrazzo prima al traguardo (foto e video di D. Finatti per newsbiella.it)

Mattinata di sport a Zubiena. 125 runners hanno preso parte questa mattina, 7 agosto, all’ottava edizione del Giro dei tre guadi, manifestazione podistica di circa 7,5 chilometri. Prima del via, si è osservato un minuto di silenzio per Giovanni Scavazza, portacolori dell’Avis Ivrea per oltre 30 anni, scomparso pochi giorni fa.

Alla fine, ha vinto Marco Gulmini, staccando i diretti avversari Federico Poletti e Claudio Cabodi. Nel femminile, invece, Luisanna Marrazzo ha tagliato per prima il traguardo, precedendo Inna Tomassova e Maria Cristina Mocci.