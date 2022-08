Calcio, arrivi e conferme in casa Fulgor Valdengo (foto dalla pagina Facebook di Fulgor Ronco Valdengo)

Arrivi e conferme in casa Fulgor Valdengo. Nei giorni scorsi, la società biellese ha annunciato l’arrivo di Maurizio Giunta per la stagione 2022/23. Inoltre, come si legge nel post sulla Pagina Facebook “per la ripartenza dopo la delusione, occorrevano valori importanti dentro e fuori dal campo. Lorenzo Bocca è ancora con noi”.

Inoltre, viene presentato anche il nuovo direttore sportivo della prima squadra, Amedeo Acquadro. “Porterà – commenta la dirigenza - la sua esperienza pluriennale e tanto entusiasmo al servizio della società”.