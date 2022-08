A Miagliano serata alla scoperta del Barocco

Seconda edizione BÜRSCH in FESTIVAL - Valle Cervo: appuntamento a Miagliano domenica 7 agosto! Un itinerario alla scoperta dei beni culturali e delle testimonianze barocche in Valle Cervo.

Di seguito il programma della serata che si svolgerà tra p.za Martiri della Libertà e la chiesa di Sant'Antonio Abate: alle 20:30 "Una feudalità tardiva e faticosa" a cura di ARS Teatrando. Regia e allestimento: Paolo Zanone e Veronica Rocca. Attori: Frank Juch, Achille Pozzo, Simona Romagnoli. - Testi di Danilo Craveia; ore 20:45 racconto a cura di Barbara Caneparo; ore 21:15 "Una feudalità tardiva e faticosa"; ore 21:45 concerto di musica barocca: Enrico Iviglia Tenore | maestro Angelo Comotto – organo.

Il Barocco, Seicento e Settecento musicali, comprende sommi musicisti tra i quali è inevitabile citare almeno Bach, Haendel, Vivaldi, Scarlatti e Rameau; la musica del periodo copre praticamente tutti i generi musicali (opera, oratorio, concerti da camera e da chiesa, composizioni per solisti o piccoli gruppi) e anche tutte le forme (ad esempio la Suite, l’Aria, la fuga che viene portata al massimo splendore); viene fissata la forma del concerto con i suoi movimenti; viene definito il sistema di temperamento equabile, e non ultimo vengono definiti e perfezionati i criteri costruttivi di parecchi strumenti musicali che ancora attualmente vengono costruiti seguendo tali norme.A Miagliano, grazie alla presenza del tenore Enrico Iviglia, ascolteremo alcuni capisaldi delle composizioni per voce solista del repertorio sacro. E’ sempre doloroso effettuare una scelta, visti i capolavori scritti nel periodo. Abbiamo operato cercando almeno di offrire esempi di alcune tipologie di composizioni che prevedono la voce solistica.Ad accompagnare le composizioni sarà l’organo Bruna tornato agli splendori originali dopo un accurato restauro, organo sul quale il Maestro Angelo Comotto proporrà tre brani solistici scelti in modo da dare voce , per quanto possibile alle voci solistiche ed agli assiemi dei registri (le voci, o strumenti) dell’organo.

Programma concerto: Introduzione: Canto Gregoriano: Kyrie de Angelis J. Stanley (1713 – 1786): Voluntary VIII (Op. 5) G.F. Haendel (1685 – 1759): da Xerses: O mio Signor G.F. Haendel (1685 – 1759): dal Messia: Comfort ye my people - Every valley J.S.Bach (1685 – 1750): Vater unser im Himmelreich BWV 683 e variante. A. Stradella (1643 – 1682): Pietà Signore J.S.Bach: Cantata BWV 147: Corale “Jesus bleibet meine Freude”.