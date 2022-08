Dal Nord Ovest - Albero cade per il forte vento e travolge un taxi: un morto

Dal Nord Ovest - Albero cade per il forte vento e travolge un taxi in corsa: un morto (foto di repertorio)

Un uomo è morto questa notte poco prima dell'una in un terribile incidente stradale a Pino Torinese. Si trovava alla guida del suo taxi con un cliente a bordo in via Mongreno quando la macchina è stata schiacciata da un albero caduto a causa del forte vento, durante il temporale.

L'uomo, 56 anni, sarebbe morto sul colpo. Illeso, invece, il suo passeggero. Coinvolti altri due veicoli, che sarebbero stati colpiti dal taxi in una carambola successiva alla caduta dell'albero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chieri e i sanitari del 118. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell'incidente, con le forze dell'ordine stanno facendo tutte le verifiche del caso.