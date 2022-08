Centauro ritrovato a terra nella vicina Valsesia, è molto grave

Misterioso incidente a Roccapietra, frazione di Varallo, dove un motociclista di 42 anni è stato ritrovato a terra in gravi condizioni. Soccorso dal personale del 118, il malcapitato è stato ricoverato in codice rosso, prima all'ospedale di Borgosesia e poi, in elicottero, è stato trasferito al Cto di Torino. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto.