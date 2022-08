Incidente al Bungee Jumping di Pistolesa: Le precisazioni di Diagoline

scrivo in nome e per conto di Diagoline srl, società proprietaria del Bungee Center di Veglio, a riguardo dei fatti avvenuti ieri e di cui avete fatto cenno sulle vostre testate.

Oggi, presso il nostro Centro a Veglio, presso il Ponte della Pistolesa, è avvenuto un incidente NON durante l'attività di Bungee Jumping, ma bensì nella fase di calata a valle (non di risalita) dopo l'attività di un nostro cliente che, all'ultimo metro prima della piattaforma di arrivo, ha toccato delle pietre presenti lungo il torrente. Abbiamo letto su varie testate di un "malcapitato", che avrebbe "urtato contro il Ponte" nella "fase di risalita" e che sarebbe "finito sotto al ponte" (ogni saltatore viene calato a fondo valle alla fine dell'attività, si tratta di una procedura corretta e consolidata), ma soprattutto che si è trattato di un incidente di Bungee Jumping e, addirittura, che si sarebbe "schiantato facendo Bungee Jumping", per poi aggiungere che "fortunatamente la corda ha retto". No, non si è trattato di un colpo di fortuna, le corde che produciamo nei nostri laboratori non si spezzano e, anzi, sono dotate di un sistema di sicurezza specifico.

Ventotto anni di attività, da quel lontano 1994, quando abbiamo cominciato a offrire il servizio di Bungee Jumping in Italia, anni di impegno e di dedizione seria e puntuale agli standard di sicurezza, alle procedure, ai materiali certificati. Niente è lasciato al caso, nessuna improvvisazione. Un incidente può capitare in ogni attività ludico sportiva, ma per descriverlo, in linea con il sacrosanto diritto di cronaca, non basta l'improvvisazione. Non importa in questa sede se quello che è successo sia grave o meno (al primo esame dei soccorritori non sembrava esserci nulla di grave, ma per precauzione hanno preso la decisione di portarlo via con l'elicottero), importa invece quello che resta in rete per la leggerezza di scrivere quello che non si sa, senza realmente conoscerne i contorni, infondendo un dubbio sulla sicurezza, danneggiando un'attività in modo permanente: le notizie infatti restano online per sempre, anche se vengono smentite dalla storia.