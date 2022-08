Forti temporali e scariche di fulmini su tutto il Biellese

Come preannunciato nelle scorse ore, il maltempo è nuovamente comparso nel Biellese, con forti temporali registrati in molte aree della provincia. A colpire l’attenzione dei cittadini le forti scariche di fulmini che, in alcuni casi, hanno creato qualche disagio.

A Cossato e Vigliano Biellese, per esempio, i tuoni hanno danneggiato alcuni cavi della linea elettrica poco dopo la mezzanotte: è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le aree colpite. Inoltre, un potente fulmine si è abbattuto sulla pista di atterraggio dell’elicottero, presente all’interno del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, e ha mandato fuori uso la sala operativa. Il sistema, con tutte le funzioni, è stato riavviato dopo breve tempo.